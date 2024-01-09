İsrail'in Lübnan’da bir aracı hedef aldı: En az 3 kişi öldü

İsrail, Lübnan'da Sur kentine bağlı Ganduriyye'de seyir halinde olan bir araca İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, araca yaklaşmak isteyen ambulans ekibinin yakınına da bir füze atıldığı ve bu nedenle sağlık çalışanlarının hafif bir şekilde yaralandığı kaydedildi.

Dünya 09.01.2024 14:39 Giriş: 09.01.2024 14:39

Güncelleme: 09.01.2024 14:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv

İsrail'e ait insanız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı hedef aldığı saldırıda, en az 3 kişinin öldüğü belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait İHA, Sur kentine bağlı Ganduriyye köyü yakınlarında bir aracı vurdu. Aracın seyir halinde olduğu, saldırının ardından olay bölgesine ambulansların nakledildiği ifade edildi. AMBULANS EKİBİNİN YAKININA FÜZE ATILDI Lübnan medyasında yer alan haberlerde saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca, araca yaklaşmak isteyen ambulans ekibinin yakınına da bir füze atıldığı ve bu nedenle sağlık çalışanlarının hafif bir şekilde yaralandığı kaydedildi. İsrail dün de Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in bulunduğu aracı vurmuş, saldırıda Tavil hayatını kaybetmişti.