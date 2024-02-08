İsrail'in Refah planına ABD bile tepkili

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin Refah'a yapılacak bir İsrail operasyonunu desteklemeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Han Yunus'tan sonra Refah'a operasyon düzenlemesi için emir verdiğini açıklamasının yankıları sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin Refah'a yapılacak bir İsrail operasyonunu desteklemeyeceğini açıkladı.

Patel, "1 milyon insanın barındığı bir bölgede plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'de yaptığı son ziyarette İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bunu açıkça ifade ettiğini söyledi.

"KANIT GÖRMEDİK"

Refah'taki 1 milyondan fazla insanın Gazze'nin kuzeyine dönemeyecekleri ve güneyde devam eden askeri harekat göz önüne alındığında nereye gidebilecekleri sorusuna Patel, "Bunlar İsraillilerin yanıtlaması gerektiğine inandığımız meşru sorulardır" dedi.

Patel, Refah'ta böyle bir operasyon için ciddi bir planlama yapıldığına dair henüz bir kanıt görmediklerini de açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Guterres, "İsrail ordusunun, Gazze'deki nüfusun sıkıştığı Refah'a odaklandığı yönündeki raporlardan dolayı özellikle endişe duyuyorum. Gidecek hiçbir yerleri yok ve umutları yok." diye konuştu.

Refah'ta insanların geçici barınaklarda, sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Guterres, "Derhal insani ateşkese ihtiyaç var. Tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.