İsrail'in saldırıları 150 gündür sürüyor: Gazze'de can kaybı 30 bin 534'e yükseldi

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, can kaybı son 24 saatte 124 artarak 30 bin 534'e yükseldi. Toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktı.

Dünya 04.03.2024 12:29 Giriş: 04.03.2024 12:29

Güncelleme: 04.03.2024 12:37 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA