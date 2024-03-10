İsrail'in saldırıları 156 gündür sürüyor: Gazze’de can kaybı 31 bini geçti

İsrail'in 156 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 45’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu açıklandı.

İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 85 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu, 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 45’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 156 gündür devam eden saldırılarında son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 85 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 45’e, yaralananların sayısının ise 72 bin 654’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "8 katliam" gerçekleştirdiği ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.