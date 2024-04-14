İsrail'in saldırıları 191 gündür sürüyor: Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 729'a, yaralı sayısının da 76 bin 371'e yükseldiği açıklandı.

Dünya 14.04.2024 12:40 Giriş: 14.04.2024 12:40

Güncelleme: 14.04.2024 12:42 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA