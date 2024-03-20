İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'de can kaybı 31 bin 923’e yükseldi

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 104 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 923’e yükseldi.

İsrail ordusu 166 gündür Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 10 saldırı gerçekleştirdiği, 104 kişinin hayatını kaybettiği,162 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 923’e, yaralananların sayısının ise 74 bin 96'ya yükseldiği aktarıldı.

Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu dün akşam Gazze şehrindeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel yardım ekiplerini hedef aldı.

Saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri akşam saatlerinde Nuseyrat Mülteci Kampını da vurdu, saldırıda 27 kişi yaşamını yitirdi.