İsrail'in saldırıları nedeniyle Nasır Hastanesi'nde elektrik kesildi: 5 hasta öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Nasır Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken elektrik kesintisi nedeniyle oksijen cihazının çalışmaması sonucu 5 hasta hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde elektriğin kesilmesi ve oksijen cihazının çalışmaması nedeniyle yoğun bakımdaki 5 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün İsrail askerlerinin baskın yaptığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin çalışamadığını ifade etti.

​​​​​​​Kudra, hastanede elektriğin kesilmesi ve oksijen cihazlarının çalışmaması nedeniyle yoğun bakımdaki 5 hastanın yaşamını yitirdiğini kaydetti.

DOĞUMHANE KIŞLAYA ÇEVRİLDİ

İsrail güçlerinin hastalara yönelik tutumuna ilişkin Kudra, "İsrail işgal güçleri, kadınları, çocukları ve hareket edebilen erkek hastaları ve refakatçilerini yanlarına eşya almadan askeri kışlaya çevirdikleri doğumhane binasına gitmeye zorluyor" ifadesini kullandı.​​​​​​​

Hastanedeki zor şartlara rağmen iki kadının doğum yapmayı başardığını aktaran Kudra, "Hastanede iki kadın zor ve insanlık dışı şartlar altında, yiyecek, su ve ısınma olmadan doğum yaptı" dedi.

Kudra, önceki açıklamasında, hastanede elektriğin her an kesilebileceği uyarısında bulunan ve yoğun bakımdaki 6 kişi ile kuvözdeki 6 bebeğin hayatının tehlikede olduğunu belirtmişti.