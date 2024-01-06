İsrail'in saldırıları sürüyor: Bir eve düzenlenen saldırıda 18 kişi öldü, mülteci kampı kanalizasyon suyuyla doldu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bir evi hedef aldığı saldırı sonucu 18 Filistinli hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı ise kanalizasyon suyuyla dolarken, hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

Dünya 06.01.2024 10:08 Giriş: 06.01.2024 10:08

Güncelleme: 06.01.2024 10:19 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybederken Cibaliye Mülteci Kampı ise kanalizasyon suyuyla doldu. İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden ablukaya aldığı Gazze Şeridi’ne saldırıları 92. günde devam ediyor. Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan El Manara Mahallesi’ndeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi. MÜLTECİ KAMPINI KANALİZASYON SUYU BASTI Saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın etkili olduğu Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı ise sular altında kaldı, sokaklar kanalizasyon suyuyla doldu. Binlerce kişinin barındığı kampta hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor. İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız