İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze'de 6. kez iletişim ve internet hizmetleri kesildi

İsrail ile Hamas arasında 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin ardından başlayan çatışmalar sürüyor. İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gece boyunca farklı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Öte yandan Gazze Şeridi'nde altıncı kez iletişim ve internet hizmetleri kesildi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in, Ebu Nasr ailesinin, Han Yunus'un batısındaki evine düzenlediği hava saldırısında, en az 4 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail'in, Han Yunus kentindeki birçok mahalleye de topçu saldırılarını düzenlemesi nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Ölenler ve yaralananlar, kentteki Şehit Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesine kaldırıldı.

İsrail savaş uçaklarının, ayrıca Deyr el-Belah ve Cibaliye'de, yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin Refah kentine saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Sivil savunma ekipleri ve bölgedeki Filistinliler, saldırıda yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.

SAVAŞTA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787'ye yükseldi.

İsrail basını ise 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu.

GAZZE'DE 6. KEZ İLETİŞİM VE İNTERNET HİZMETLERİ KESİLDİ

Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandı.

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo tarafından iki ayrı açıklama yapıldı.

Jawwal, açıklamasında, dün akşam itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurdu.

Şirketin hizmetlerinin, savaşın başlangıcından bu yana maruz kaldığı altıncı kesinti olduğu ifade edilen açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." denildi.

Ooredoo şirketi ise Gazze Şeridi'nin güneyi ve merkezindeki iletişim hizmetlerinde yaşanan kesintinin, saldırıların başlangıcından bu yana şirketin hizmetlerinde maruz kalınan altıncı kesinti olduğunu açıkladı.

Açıklamada, İsrail saldırılarının devam etmesiyle birlikte dün itibarıyla Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesiminde iletişim hizmetlerinin durduğu, kuzeyde ise kısmi olarak devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, gece karanlığında ellerindeki cep telefonlarının ışığıyla enkaz arasında arama kurtarma çalışması başlattı.

Söz konusu iki şirket, iletişimin kısa sürede sağlanması için çalışmaların devam edildiğini kaydetti.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı soykırım savaşının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kesiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuldu.