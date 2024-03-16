İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze’de can kaybı 31 bin 553’e yükseldi

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31 bin 553’e, yaralananların sayısı ise 73 bin 546’ya yükseldi.

Dünya 16.03.2024 13:58 Giriş: 16.03.2024 13:58

Güncelleme: 16.03.2024 14:01 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA