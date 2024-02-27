İsrail'in saldırılarında 144. gün: Gazze'de can kaybı 29 bin 878'e çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte 96 kişi öldürüldü, 172 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hâlen enkaz altında ve yol kenarında ölüler bulunuyor.

İsrail ordusunun, ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 29 bin 878'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 144 günden bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 11 katliam sonucu 96 kişinin öldürüldüğü, 172 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 878’e, yaralı sayısının da 70 bin 215'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İSRAİL'DE YEREL SEÇİM BAŞLADI

Öte yandan İsrail halkının yerel seçimler için oy verme işlemine başladı.

Ülkede 5 yılda bir yapılan yerel seçimler, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği aralıksız bombardımanlar nedeniyle 31 Ekim 2023'ten 27 Şubat 2024'e ertelenmişti.

İsrail'in Gazze çevresi ve Lübnan sınırında tahliye ettiği belde ve şehirlerin yer aldığı 14 yerel yönetimde ise seçimler yapılmayacak. Buralarda yaşayan İsrailliler, 19 Kasım'da oy kullanacak.