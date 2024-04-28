İsrail'in saldırılarında 205. gün: Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 205 gündür devam eden bombardımanı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 454’e, yaralananların sayısı ise, 77 bin 575’e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 205 gündür aralıksız sürüyor. Bölgedeki sivilleri 7 Ekim’den bu yana vurmaya devam eden İsrail güçleri geri adım atmazken, can kaybı da her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 66 Filistinli hayatını kaybederken, 138 sivil de yaralandı.

Saldırıların başladığı günden bu yana ortaya çıkan bilançoya göre ise, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 34 bin 454’e, yaralananların sayısı 77 bin 575’e yükseldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine önümüzdeki günlerde bir saldırı beklediğini söyledi.

Refah’a düzenlenecek herhangi bir operasyonun Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket olacağını belirten Abbas, “İsrail’den Refah operasyonunu durdurmasını istemesi için ABD’ye çağrıda bulunuyoruz. Çünkü İsrail’in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke ABD’dir” dedi.