İsrail'in saldırılarında öldürülen BM çalışanı sayısı 142'ye ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 142 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 142 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısının 142'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, çoğunluğunun aileleriyle birlikte hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, keder ve yıkımın sürdüğü bu felaket zamanlarında Noel kutlayanlara "Mutlu Noeller" demenin zor olduğu ifade edildi.