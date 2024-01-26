İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bini aştı!

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.

Dünya 26.01.2024 12:10 Giriş: 26.01.2024 12:10

Güncelleme: 26.01.2024 12:14 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığı, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi. Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor. Öte yandan İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana 120 gazeteci yaşamını yitirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail rekor sayıda soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullanıyor