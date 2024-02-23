İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 514'e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 140 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514’e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616’ya yükseldi.

Dünya 23.02.2024 12:29 Giriş: 23.02.2024 12:29

Güncelleme: 23.02.2024 12:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA