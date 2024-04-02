İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bine dayandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 916’ya, yaralananların sayısı ise 75 bin 494’e yükseldi.

Güncel 02.04.2024 14:05 Giriş: 02.04.2024 14:05

Güncelleme: 02.04.2024 14:06 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA