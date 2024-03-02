İsrail'in suçlarına ve vahim uluslararası hukuk ihlallerine ortak olmayacağız

İlerici Enternasyonal’in koordinasyonuyla aralarında Corbyn, Mertens, Riexinger gibi isimlerin de olduğu on üç ülkeden 200'den fazla parlamenter, ülkelerinin İsrail'e silah ihracatına karşı çıkması için ortak çağrıda bulundu.

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On üç ülkeden 218 parlamenter, ülkelerinin İsrail Devleti'ne silah satışına son verme çağrısında bulundu.

İsrail'e silah veya parça ihraç eden ülkelerin parlamentolarında görev yapan meclis üyeleri yayınladıkları ortak mektupta "İsrail'in uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal etmesine ortak olmayacaklarını" belirtti.

Silah ambargosu çağrısında bulunanan imzacılar ülkelerinin İsrail'i silahlandırmasını durdurmak için kendi yasama organlarında derhal ve koordineli bir şekilde harekete geçme sözü verdi.

İlerici Enternasyonal’in (İE) bir araya getirdiği imzacılar arasında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Kanada, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Brezilya, Avustralya, Türkiye, Portekiz ve İrlanda'nın da aralarında olduğu çok sayıda ülkedeki vekillerden oluşuyor. Çağrıya katılan önemli siyasetçiler arasında ABD Temsilcisi Rashida Tlaib, İngiltere İşçi Partisi eski lideri ve İE Meclisi üyesi Jeremy Corbyn, Avustralya Yeşiller Partisi lideri Adam Bandt, La France Insoumise Koordinatörü Manuel Bompard, Belçika İşçi Partisi Başkanı Peter Mertens, Kanadalı milletvekili ve PI Konseyi üyesi Niki Ashton, Brezilyalı Kongre Üyesi ve İE Meclisi üyesi Guilherme Boulos, Die Linke eski lideri Bernd Riexinger, Podemos lideri Ione Belarra, Hollanda Sosyalist Partisi lideri Jimmy Dijk, İrlandalı milletvekili Thomas Pringle ve Portekiz Sol Blok Ulusal Koordinatörü Mariana Mortágua yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN DE PARLAMENTERLER VAR

Parlamenterlerin bu eylemi La France Insoumise'in kurucusu Jean-Luc Mélenchon, İspanya Devlet Bakanı Pablo Bustinduy ve Hindistan'ın önde gelen siyasetçilerinden Jignesh Mevani tarafından da destekleniyor. Mektubu aralarında CHP’li ve DEM Parti’li vekiller Sezai Temelli, Sevilay Çelenk, Cengiz Çandar, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu, on beş Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi de imzaladı.

Vekillerin bu girişimi, dünyanın en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı Soykırım Sözleşmesi davasında ara karar vermesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesinden sonra geldi. Parlamenterler mektuplarında bu kararın ardından "silah ambargosunun ahlaki bir gerekliliğin ötesine geçerek yasal bir zorunluluk haline geldiğini" ileri sürdüler. Henüz bu hafta BM uzmanları da benzer bir açıklama yapmış, "Gazze'de kullanılmak üzere İsrail'e yapılacak her türlü silah ya da mühimmat transferinin uluslararası insani hukuku ihlal edeceğini ve derhal durdurulması gerektiğini" savunmuştu.

Parlamenterlerin bu eylemi, İsrail’e bu dönemde yapılan silah satışlarının yasa dışı sayılması yönündeki büyüyen kabulü güçlendiriyor. UAD’nin kararının ardından Japon şirketi Itochu ve lojistik devi Kuehne + Nagel, İsrail'in en büyük silah şirketi Elbit Systems ile ilişkilerini kesti. Valon hükümeti iki silah ihracat lisansını askıya almış ve Hollanda'da bir mahkeme hükümetin İsrail'e F16 savaş uçağı parçaları tedarikini durdurmasını karara bağladı.

"VAKİT KAYBEDEMEYİZ"

Mektubun tam metni şöyle:

"Biz, aşağıda imzası bulunan parlamenterler, ülkelerimizin İsrail Devletine silah satışını durdurma yönündeki kararlılığımızı beyan ediyoruz.

Bombalarımız ve kurşunlarımız Filistinlileri öldürmek, sakat bırakmak ve mülksüzleştirmek için kullanılmamalıdır. Lakin kullanılıyorlar: ülkelerimiz tarafından üretilen ya da ulaştırılan ölümcül silah ve parçalarının, Gazze ve Batı Şeria'da 30.000'den fazla insanın hayatına mal olan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yardımcı olduğunu biliyoruz.

Vakit kaybedemeyiz. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail Devleti'ne karşı açılan Soykırım Sözleşmesi davasına ilişkin ara kararının ardından, silah ambargosu ahlaki bir gerekliliğin ötesine geçmiş, yasal bir gereklilik haline gelmiştir.

İsrail'in uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal etmesine ortak olmayacağız. UAD, İsrail'in öldürmemesini, zarar vermemesini ve [Filistinlilerin] yaşam koşullarına kasten [saldırıda] bulunmamasını" emretti. Bunu reddettiler. Bunun yerine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin "zaten insani bir kabusa dönüşmüş olan durumu katlayarak ağırlaştıracağı" uyarısında bulunduğu Refah'a yönelik planlı saldırıya devam ediyorlar.

Bugün bir tavır alıyoruz. Ülkelerimizin İsrail'i silahlandırmasını durdurmak için ilgili yasama organlarımızda derhal ve koordineli bir şekilde eylemlerde bulunacağız."

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