İsrail'in tüm hastanelerin çevresini bombalamaya başladığı bildirildi

Gazze'deki Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını bildirdi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kalıyor." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 30. gününde devam ederken Gazze kent merkezinde birçok noktaya düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda bina alevler içinde kaldı.

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