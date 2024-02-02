İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e yükseldi

İsrail'in 119 gündür devam eden saldırılarında Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e çıktı. İsrail güçleri son 24 saatte Gazze'de 112 Filistinliyi daha öldürdü, 148 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 27 bin 131’e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine bağlı Atatara bölgesinden çekilmesinin ardından bölgede bıraktığı yıkım gün yüzüne çıktı / AA

YARALI SAYISI 66 BİN 287

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.