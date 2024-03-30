İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı 33 bine dayandı!

İsrail'in 176 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 705'e yükseldi. Enkaz altında ve yol kenarlarında çok sayıda cesedin bulunduğu bölgede, İsrail'in engellemeleri dolayısıyla cenazelere ulaşılamıyor.

Dünya 30.03.2024 13:38 Giriş: 30.03.2024 13:38

Güncelleme: 30.03.2024 13:41 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA