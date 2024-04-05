İsrail-İran hattında tansiyon yüksek: Tahran'dan ABD'ye net mesaj

İran, ABD'ye İsrail konusunda yazılı mesaj gönderildiğini bildirdi. Mesajda, ABD'nin "Netanyahu'nun tuzağına düşmemesi konusunda" uyarıldığı ifade edildi. İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

İran ile İsrail arasında Şam'daki İran konsolosluğunun vurulması sonrası tansiyon daha da yükselirken Tahran, Washington'a İsrail konusunda yazılı mesaj gönderdiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran, yazılı mesajla ABD liderliğini (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun tuzağına düşmemesi konusunda uyardı. Darbe yememek için kenara çekilin. ABD ise cevap olarak İran'dan Amerikan tesislerini hedef almamasını istedi" ifadelerini kullandı.

İRAN’IN SURİYE'DEKİ BÜYÜKELÇİLİK YERLEŞKESİNE SALDIRI

İsrail, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

İran, Suriye’deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.