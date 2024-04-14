İsrail, İran’a yönelik misilleme saldırıdan vazgeçti

ABD medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün gece ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından İran’a yönelik acil bir misilleme saldırı planından vazgeçti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) medyası, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısından vazgeçtiğini yazdı.

Haberlere göreİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından İran’a yönelik acil bir misilleme saldırı planından vazgeçti.

İran dün gece İsrail’e yüzlerce İHA ve füzeyle saldırı düzenlerken, İsrail’in bu saldırıya cevap verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

KABİNENİN BAZI ÜYELERİ SALDIRI TARAFTARI

The New York Times gazetesinin bugünkü haberine göre, İran’a acil bir misilleme saldırı planı yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün gece ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra planından vazgeçtiği belirtildi.

Habere göre, İsrail savaş kabinesinin bazı üyeleri de bir karşı saldırı başlatma taraftarıydı, ancak Netanyahu’nun Biden ile görüşmesine ek olarak İran’ın ciddi bir zarar vermemesi, bu planın iptal edilmesine yol açtı.