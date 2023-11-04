İsrail işgal planında adım adım ilerliyor: Gazze’yi kuşattı

Gazze’de ilerleyişini sürdüren İsrail, Gazze Şehri’ni kuşattığını açıklarken Hizbullah lideri Nasrallah’ın konuşması öncesi kuzeyde “yüksek alarma” geçti. Kuşatmaya ilişkin Hamas “Gazze lanetiniz olacak” dedi.

Dış Haberler

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını duyurdu. Kara birliklerinin bölgede ilerlediğini aktaran Hagari, “ateşkes seçeneğinin masa olmadığı” cevabını verdi. Hagari ayrıca Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın savaşın başından bu yana yapacağı ilk konuşma öncesi, çatışmaların sürdüğü Lübnan sınırında “yüksek alarm durumuna” geçtiklerini duyurdu. İsrail ordusu 31 Ekim’den bu yana 24 askerinin öldüğünü açıkladı. Cibaliye Kampı’nda arka arkaya 3 katliam gerçekleştiren İsrail ordusu ayrıca Gazze’nin batısındaki Eş-Şati Kampı’nı “bombalayacağı uyarısı” yaptı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Gazze’de ölen İsrail askeri sayısının “ordunun açıkladığından çok daha fazla olduğunu” kaydetti. Hagari’nin “kuşatma” açıklamasına ilişkin Ubeyde, “Övündüğünüz zırhlı araçlarınız ilk adımınızda imha edildi. Gazze ‘lanetiniz’ olacak. Daha fazla askeriniz siyah torbalarla dönecek” diye konuştu.

İSRAİL SADECE ARAÇ

Hizbullah lideri Nasrallah ise Hamas’ın saldırısının arkasında İran ve bağlı grupların olduğunu reddederek “Yüzde yüz Filistin’in işiydi” dedi. Hizbullah’ın savaşın yayılmasına ilişkin “her ihtimale hazır olduğunu” kaydeden Nasrallah, bunun İsrail’in Gazze’deki eylemlerine bağlı olduğunu kaydetti. Gazze’de yaşananların “bölge için belirleyici olacağını” belirten Nasrallah, “Savaş tamamen ABD’nin suçu, İsrail sadece bir araçtı” dedi.

Savaşın başlangıcından bu yana üçüncü kez İsrail’e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. “İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz” mesajı veren Blinken “İsrail 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için her şeyi yapma hakkına sahip” dedi. Blinken, Filistinli sivillerin korunması için “daha fazla çaba sarf edilmesi” gerektiğini belirtti.

YARALI KONVOYUNU VURDU

İsrail'in 28 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 9 bin 227'ye yükseldi. Ölenlerden 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin kadın olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze’de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaralıları Refah Sınırı’ndan geçerek Mısır’a taşıyan bir ambulans konvoyunun hastanenin önünde vurulması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Daha önce İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da çalışma izni verilen binlerce Filistinli işçi, Gazze'ye geri gönderildi. Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan yaklaşık 400 yabancı daha geçişi yaptı. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise Gazze'de bulunan 7 bin dolayında yabancı ülke vatandaşı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinlinin bölgeden ayrılacağını açıkladı.

∗∗∗

ABD’DE ‘İSRAİL’E YARDIM’ ÇATLAĞI

ABD Temsilciler Meclisi, çoğunluktaki Cumhuriyetçiler tarafından İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketi talebinde bulunulan yasa tasarısını onayladı. Beyaz Saray, meclisin planında Gazze ve Ukrayna’ya yardımların bulunmamasını eleştirdi. Demokratların çoğunlukta olduğu Senato’da çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer ise Ukrayna ve Gazze’ye yardımları da içeren kendi acil yardım paketi üzerinde çalışacaklarını aktardı. Meclisin söz konusu tekliflerini Senato ve Başkan Biden’ın reddetme yetkisi bulunuyor.