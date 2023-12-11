İsrail, işgal sürecinde ölen ordu mensubu sayısını açıkladı

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Askerlerin 101'inin karadan işgal sürecinde öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 101'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan gerçekleştirilen saldırılarla devam ediyor.

Karadan ve havadan yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki yüzlerce Filistinlinin batı bölgelerine ya da Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan Refah kentine doğru zorla yerinden edilme süreci devam ederken, ordudaki kayıp sayısına ilişkin bir açıklama yapan İsrail, 430 askerinin öldüğünü duyurdu.

Askerlerin 101'inin karadan işgal sürecinde öldüğü belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarda ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.