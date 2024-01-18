İsrail: Kızıldeniz'den hava sahamıza doğru ilerleyen bir İHA'yı düşürdük

İsrail, Kızıldeniz'den hava sahasına doğru ilerleyen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail hava sahasına doğru ilerleyen "şüpheli bir insansız hava aracının" füzeyle imha edildiği ve füzenin ateşlenmesiyle kentte uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

Dünya 18.01.2024 16:20 Giriş: 18.01.2024 16:20

Güncelleme: 18.01.2024 16:26 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinde İsrail hava sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'e kıyısı olan Eilat kentinde düşürülen İHA ile ilgili bilgi verildi. Kızıldeniz'den İsrail hava sahasına doğru ilerleyen şüpheli bir insansız hava aracının füzeyle imha edildiği ve füzenin ateşlenmesiyle kentte uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi. Söz konusu İHA'nın kimin tarafından gönderildiğine ilişkin bir bilgi verilmedi. Son haftalarda Yemen'deki Husiler, İsrail’in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a İHA'lar ve füzelerle saldırılar düzenliyor. İsrailli aşırı sağcı bakandan 2 talep: Savaşı kazanırsak fiilen gerçekleşecek İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 2025'te de sürebilir!