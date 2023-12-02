İsrail, Lübnan'da Hizbullah’a ait “hedefleri” vurdu

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. İsrail ve Lübnan arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 86 Hizbullah mensubu, 6 İsrail askeri ve 22 sivil de öldürüldü.

Dünya 02.12.2023 17:29 Giriş: 02.12.2023 17:29

Güncelleme: 02.12.2023 17:52 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv

İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah’a ait “hedefleri” vurduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki İsrail ordusuna ait noktalara atışlar yapıldığı belirtildi. Karşılık olarak atışların yapıldığı noktaların topçu saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi. İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü. İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 22 sivil de yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 15 bin 207'e yükseldi!