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İsrail, Lübnan'ın güneyine füze saldırısı düzenledi

Lübnan, İsrail'in güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab beldesinin etrafını füzelerle vurduğunu açıklandı.

Dünya
  • 28.11.2023 13:21
  • Giriş: 28.11.2023 13:21
  • Güncelleme: 28.11.2023 13:25
Kaynak: AA
İsrail, Lübnan'ın güneyine füze saldırısı düzenledi
Fotoğraf: Arşiv

İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır bölgesini füzelerle vurduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab beldesinin etrafını füzelerle vurdu.

Saldırıda can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, İsrail ile Hamas'ın 24 Kasım'da vardığı "insani ara"nın ardından büyük oranda azaldı.

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