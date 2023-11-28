İsrail, Lübnan'ın güneyine füze saldırısı düzenledi
Lübnan, İsrail'in güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab beldesinin etrafını füzelerle vurduğunu açıklandı.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır bölgesini füzelerle vurduğu belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab beldesinin etrafını füzelerle vurdu.
Saldırıda can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, İsrail ile Hamas'ın 24 Kasım'da vardığı "insani ara"nın ardından büyük oranda azaldı.
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