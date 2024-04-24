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İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlattı

İsrail ordusu, savaş uçakları ve obüslerin Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yaklaşık 40 noktayı vurduğunu açıkladı.

Dünya
  • 24.04.2024 16:22
  • Giriş: 24.04.2024 16:22
  • Güncelleme: 24.04.2024 16:25
Kaynak: AA
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlattı
Fotoğraf: Arşiv (AA)

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere eş zamanlı olarak yoğun hava saldırısı başlattığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçakları ve obüslerin Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yaklaşık 40 noktayı vurduğu belirtildi.

Hizbullah'ın Ayta eş-Şaab bölgesini yoğun biçimde kullandığını ileri süren İsrail ordusu, bölgede silah deposu, askeri altyapı ve benzer unsurların hedef alındığını savundu.

4 NOKTA 13 KEZ VURULDU

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki 4 noktayı en az 13 defa vurdu.

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgelerin Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab, Ramya, Cebel Bolat ve Hale Verde olduğu aktarıldı.

Sosyal medyada Lübnan'ın güney beldelerinde güçlü patlamalar meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana sınır hattında çatışmalar yaşanıyor.

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