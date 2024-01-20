İsrail Lübnan’da seyir halindeki aracı vurdu: "2 Hamas üyesi öldü" iddiası

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılar sürüyor. Lübnan yerel basınında yer alan habere göre, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırıda 2 kişi öldü. Öldürülenlerin Hamas üyesi olduğu iddia edildi.

Dünya 20.01.2024 15:29 Giriş: 20.01.2024 15:29

Güncelleme: 20.01.2024 15:37 Kaynak: AA

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İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Bazurriye yolu üzerinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi. Reuters haber ajansına konuşan Lübnan'dan üç güvenlik kaynağı, İsrail'in düzenlediği saldırıda iki Hamas mensubunun öldürüldüğünü iddia etti.