İsrail Meclisi, Al Jazeera yasa tasarısını onayladı

İsrail Meclisi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamada onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Al Jazeera'nin İsrail güvenliğine zarar verdiğini, 7 Ekim'deki saldırılara "aktif" olarak katıldığını ve İsrail askerlerine karşı kışkırtıcı dil kullandığını savunmuştu.

İsrail Meclisi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamada onayladı.

İsrail Meclisi, bugünkü oturumunda "İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete yabancı basın kuruluşlarını kapatma yetkisi tanıyan" kamuoyunda "Al Jazeera Tasarısı" diye isimlendirilen tasarıyı ikinci ve üçüncü oylamada kabul etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Al Jazeera'nin İsrail güvenliğine zarar verdiğini, 7 Ekim'deki saldırılara "aktif" olarak katıldığını ve İsrail askerlerine karşı kışkırtıcı dil kullandığını savunmuştu.

Kanalın bundan sonra İsrail'de yayın yapamayacağını duyuran Netanyahu, "Kanalın faaliyetinin durdurulması için yeni yasaya uygun olarak derhal harekete geçmek niyetindeyim" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ve Ofir Katz başkanlığındaki Meclis Komisyonu üyeleri öncülüğünde desteklenen ve Meclis'te onaylanan yasa tasarısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Uzun süredir Netanyahu'nun onaylanmasını istediği yasa tasarısının, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında ön plana çıkan "Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarını durdurma" amacıyla çıkartıldığı belirtiliyor. Yasa tasarısı, İletişim Bakanı'na "ulusal güvenliğe zarar verdiği gerekçesiyle bir basın organının" yayın platformlarından kaldırılması, İsrail'deki ofislerinin kapatılması, ekipmanlarına el koyulması, internet sitelerine erişiminin engellenmesi yetkisi tanımlıyor.

AL JAZEERA YASA TASARISI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirilmiş, karar doğrultusunda, İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtilmişti.

İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onaylamış ve parlamento da aynı gün yapılan ilk okumada yasaya ilk onayı vermişti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de 21 Şubat'ta Al Jazeera'nın yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.