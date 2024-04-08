İsrail Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 4,5'te sabit tuttu

İsrail Merkez Bankası, enflasyondan ve artan savaş harcamalarından korunmak amacıyla faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 4,5'te sabit tuttu.

İsrail Merkez Bankası, enflasyondan ve artan savaş harcamalarından korunmak amacıyla faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 4,5'te sabit tuttu.

Para Politikaları Komisyonu toplantısı sonrasında İsrail Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ikinci toplantı sonrasında da faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği kaydedildi.

Kararın ardından yerel para birimi şekel yaşanan yükselişle dolar karşısında 2,4 oranında artış kaydetti.

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, açıklamasında "Jeopolitik belirsizlikte önemli bir tırmanışa işaret eden son gelişmeler altında Para Komisyonu temkinli olmaya karar verdi ve faiz oranını değiştirmedi" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik ve Tahran'ın intikam tehditlerinden etkilenen şekel bu yükselişle kayıplarını karşılamış oldu.