İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 17 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 46. gününde de devam ederken İsrail, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında şu ana dek 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 46. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan İsrail savaş uçakları, 17 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu belirtildi.

Şihab haber ajansının Gazze'den aktardığı anlık gelişmelere göre de İsrail uçakları, Cibalya bölgesindeki Hademat Kulübü yakınlarında 5 ailenin evini bombaladı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 45. gününde de devam etti. Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırılar sonucu bir çok bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Han Yunus Mülteci Kampı'nın doğusundaki Beni Sehila beldesindeki tarım alanları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırıları sürerken arazide şiddetli çatışmalar olduğu kaydedildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA SON DURUM

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’na göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişinin öldürüldü.

İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

İSRAİL GAZETESİ: ESİR YAKINLARI, SAVAŞ KABİNESİYLE OLAN TOPLANTIYI TERK ETTİ

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan esirlerin yakınlarından bazılarının, İsrail'deki Savaş Kabinesi ile yapılan toplantıyı terk ettiği bildirildi.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, toplantıda yetkililerin sarf ettiği "Hamas'ın bitirilmesi hedefi ile esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması hedefi eşit derecede öneme sahip" ifadesi, esir yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı.

İsrailli esir yakınlarının bir kısmı bu sebeple toplantıyı terk etti.

İsrail Kanal 12'ye konuşan esir yakını Udi Gorin, "Toplantının amacı bakanların İsrail'in savaştaki hedeflerini açıklamasıydı. Daha önce esirlerin kurtarılmasının en önemli amaç olduğu söylenirken, şimdi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Netanyahu, her iki hedefin de eşit derecede önemli olduğunu söyledi. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı." dedi.