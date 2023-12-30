İsrail ordusu, 84 günde 106 Filistinli gazeteciyi öldürdü

İsrail ordusunun, şiddetli saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinli gazeteci sayısı 106'ya yükseldi.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 84 günde, 106 Filistinli gazeteciyi öldürdü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha öldüğü belirtildi.

Ebu Hedrus için düzenlenen cenaze törenine meslektaşlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı / AA

Açıklamada, saldırıda El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus'un öldüğü, böylece Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 106'ya yükseldiği ifade edildi.

Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri, "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.