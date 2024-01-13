İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi döverek öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yaşındaki Halid Ahmed Zübeydi'yi döverek katletti.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bölgesinde darp ettiği Filistinli bir gencin yaşamını yitirdiği açıklandı.

AA'nın aktardığına göre Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tulkerim'in Zeyta köyünde İsrail güçleri tarafından göğsünden darp edilen 19 yaşındaki Halid Ahmed Zübeydi hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı tarafından daha önce yapılan açıklamada Zeyta'da İsrail güçlerinin darp etmesi sonucu kalbi duran bir gencin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Zübeydi'nin ölümüyle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 344'e çıktı.