İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 'insani aranın' uzatıldığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden "insani aranın" uzatıldığını duyurdu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da, “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

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Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki “insani aranın” bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi. Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi. Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi. İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı. 24 KASIM'DABAŞLAMIŞTI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı. "İnsani ara" ve esir takası 27 Kasım'da aynı şartlarla 2 gün daha uzatılmıştı. İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli çocuk ve kadın serbest bırakıldı