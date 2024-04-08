İsrail ordusu geri çekilmişti: Han Yunus’taki büyük yıkım görüntülendi

İsrail ordusunun 4 ay kaldıktan sonra geri çekildiği Han Yunus’taki yıkım görüntülendi. İçinde hastane ve okulların da olduğu çok sayıda binanın İsrail güçleri tarafından yok edildiği aktarıldı. Kente geri dönen Filistinliler ise evlerinin enkazlarında eşyalarını aradı.

Dünya 08.04.2024 18:34 Giriş: 08.04.2024 18:34

Güncelleme: 08.04.2024 18:35 Kaynak: İHA

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