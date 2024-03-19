İsrail ordusu, Refah’a saldırı başlattı!

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Refah kentine hava saldırısı başlattığını bildirdi. Açıklamada, saldırının herhangi bir duyuru yapılmadan gerçekleştirildiği ifade edildi. İsrail savaş uçaklarının, dün gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor" ifadesine yer verildi.

HAVA SALDIRISI BAŞLATILDI

Açıklamada, İsrail’in dün akşam itibarıyla Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi" denildi.

İsrail’in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

14 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçaklarının, dün gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden 15 Mart’ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyurulmuştu.