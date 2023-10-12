İsrail parlamentosundan 'acil durum hükümeti'ne onay

İsrail parlamentosunda yapılan oylamada, yaşanan saldırıların ardından kurulmasına karar verilen “acil durum hükümetine” 4’e karşı 66 oyla onay verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Hamas’ın saldırılarının ardından “acil durum hükümeti” konusunda anlaşmaya varmasının ardından söz konusu hükümet, İsrail parlamentosunda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 4’e karşı 66 oyla acil durum hükümetinin kurulmasına onay verildi. Oylamanın ardından muhalefetten 5 milletvekili acil durum hükümetine bakan olarak eklendi.

Başbakan Netanyahu oylama öncesi parlamentoda yaptığı konuşmada, İsrail'in Hamas’ı "ortadan kaldıracağını" belirterek, "Bu evimiz için bir mücadeledir. Hamas'ın ezilmesi ve ortadan kaldırılmasıyla sona ermesi gerekiyor” dedi.

HADASH TA'AL LİDERİ ODEH: İNTİKAM ÇÖZÜM DEĞİL

Hadash-Ta'al Partisi’nin lideri Ayman Odeh, "Dünyada bir sivile, masum bir insana zarar vermeyi haklı çıkaracak hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik misilleme saldırılarını da sert bir şekilde eleştiren Odeh, "Yahudi, Arap, Filistinli tüm sivilleri şiddet döngüsünden çıkarmalıyız. İntikam çözüm değil" dedi.

Diğer milletvekilleri tarafından konuşması kesilen Odeh, "Yalnızca barış güvenliği getirir, hakları getirir" dedi.

ACİL DURUM HÜKÜMETİ NEDİR?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim’de sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nden İsrail'e yönelik “Aksa Tufanı Operasyonu” başlatmış, İsrail ise “Demir Kılıçlar Operasyonu”yla karşılık vermişti. Saldırıların ardından Başbakan Netanyahu ve muhalefet lideri Gantz, “acil durum hükümeti” konusunda anlaşmaya varmış, kurulacak hükümetin savaşla ilgili olmayan herhangi bir karar almayacağı açıklanmıştı.

Hamas’a karşı saldırıları yönetecek olan savaş kabinesinde ise Başbakan Netanyahu, Gantz ve Savunma Bakanı Gallant’ın yer alacağı aktarılmıştı. Muhalefet liderlerinden Yair Lapid ise acil durum hükümetine katılmamıştı.