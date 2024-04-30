İsrail polisini bıçaklayan Türk vatandaşı öldürüldü

Reuters, Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrail polisini bıçakladığını ve saldırının ardından Türk vatandaşının öldürüldüğünü bildirdi.

Türkiye'den İsrail'e giden bir Türk vatandaşı, Küdus'te sınır güvenliğini gerçekleştiren polislerden birini bıçakladı.

Reuters haber ajansı, İsrail polisinin ateş açmasının ardından Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vücudunun üst kısmından yaralanan sınır polisinin durumunun iyi olduğu açıklanırken, Türk vatandaşının 34 yaşında olduğu belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu” ifadelerine yer verildi.

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.