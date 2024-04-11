İsrail protestosunda eylemciye tokat atan polis açığa alındı

İstanbul Taksim'de, Türkiye'nin İsrail ile ticaretine yönelik protesto eylemlerinde bir yurttaşa tokat atan polisin açığa alındığı bildirildi.

İstanbul Taksim'de düzenlenen İsrail protestosunda bir yurttaşa tokat atan polisin açığa alındığı bildirildi.

İstanbul Taksim’de Filistin'le dayanışma talebi ve İsrail’le ticaretin durdurulması için geçen hafta protesto eylemi yapan yurttaşlara yönelik polis müdahalesi kamuoyunda tartışma yaratırken tepkilere de neden olmuştu. 43 kişinin gözaltına alındığı eylemde genç bir kadına tokat atan kadın komiserin davranışları kameralara yansımıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 emniyet personelinin açığa alındığını duyurmuştu ancak genç kadına tokat atan kadın polisin açığa alınıp alınmadığı bilinmiyordu. Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre o komiser açığa alındı. Emniyet kaynakları da gelişmeyi doğruladı.