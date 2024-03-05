İsrail: Ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerine kısıtlanmayacak

İsrail hükümeti, iktidar ortağı aşırı sağcıların talebinin aksine ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin ibadet etmesine kısıtlama getirmeyeceğini açıkladı.

İsrail hükümeti, iktidar ortağı aşırı sağcıların talebinin aksine ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin ibadet etmesine kısıtlama getirmeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, hükümet üyeleri ve güvenlik yetkilileriyle Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerine ilişkin yaptığı toplantıdan çıkan kararlar paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında tüm güvenlik unsurları ile yapılan toplantıda Müslümanların ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadetlerine yapmalarına yönelik izinler ve tedbirler ele alındı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in tüm mekanlarda tüm inançlar için ibadet özgürlüğünü güçlü bir şekilde koruduğu öne sürülerek, “Ramazan Müslümanlar için kutsaldır; her yıl olduğu gibi bu yıl da kutsallığı korunacaktır” denildi.

Ramazan ayının ilk haftasında Mescid-i Aksa'ya geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi belirli sayıda Müslüman’ın girmesine izin verileceği duyurulan açıklamada, güvenlik ve emniyet açısından haftalık bir değerlendirme yapılacağı ve giriş izninin devam edip etmeyeceğine buna göre karar verileceği belirtildi.

KARARLA İLGİLİ TARTIŞMA

Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu hükümetinin söz konusu kararının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi ramazan ayında da Tapınak Tepesi'ne (Mescid-i Aksa) hac ziyaretine izin verilmesi kararı, Başbakan Netanyahu ve küçük kabinenin 7 Ekim'de hiçbir şey yaşanmadığını düşündüğünü gösteriyor" yorumunu yaptığını aktardı.

Ayrıca Kanal 12, Ben-Gvir’in ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemesi kararının İsraillilerin hayatını tehlikeye attığını ve Hamas'ın zafer kazandığına ilişkin bir tablonun ortaya çıkmasına neden olabileceğini iddia ettiği kaydedildi.

Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Hamas'ın Mescid-i Aksa'da kutlama yapması"nın İsrail'in zafer kazanmadığı anlamına geleceğini savundu.

İsrail kimliği taşıyan Filistinliler, Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler geçen yıl Mescid-i Aksa'ya girebiliyordu.