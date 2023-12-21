İsrail, Refah Sınır Kapısı yakınını hedef aldı: 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Filistin medyasına göre İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın yakınını bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yakınını bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ın çevresini bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

"GÜVENLİ BÖLGE" İDDİASI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin yaralı ihbarı almaları üzerine Refah Sınır Kapısı'na yöneldiği belirtildi.

Refah Sınır Kapısı, gönderilen yardımların büyük çoğunluğunun Gazze'ye ulaştırıldığı ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkarıldığı sınır kapısı olma özelliğini taşıyor.

Kapı, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve bölge halkına gitme çağrısı yaptığı Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunuyor.

İsrail, dün, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 42 kişiyi öldürmüştü.