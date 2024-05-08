İsrail, Refah’a bomba yağdırıyor: Son 24 saatte 35 Filistinli öldü

İsrail, Filistin halkını katletmeye devam ediyor. Ateşkes teklifine kulak asmayan İsrail, savaş uçaklarıyla 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentini aralıksız bombalıyor. Saldırılar sonucu son 24 saatte çoğunluğu kadın ve çocuk 35 kişi can verdi, 129 kişi de yaralandı.

Dünya 08.05.2024 11:55 Giriş: 08.05.2024 11:55

Güncelleme: 08.05.2024 11:58 Kaynak: AA

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