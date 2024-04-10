İsrail, Refah’a saldırıda ısrarcı

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İsrail’in katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin görüşmeler sürerken 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah’a yönelik kara operasyonu tekrar gündemde. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “sarsılmaz müttefiki” ABD dahil uluslararası çağrılara rağmen Refah’a kara saldırısı için “tarih belirlendiğini” açıkladı.

Tel Hashomer’de bir askeri üsse yaptığı ziyarette de açıklamalarda bulunan Netanyahu, “dünyada hiçbir gücün” Refah’a saldırı konusunda kendilerini durduramayacaklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Refah’a kara operasyonunun tarihi hakkında bilgilendirilmediklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarıyla ilgili “çeşitli” soruşturma başlattığını duyuran Miller, “henüz İsrail ordusunun Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadıklarını” kaydetti.

ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Ali Baraka kendilerine sunulan son teklifi reddettiklerini açıkladı.

İsmi açıklanmayan bir Filistinli kaynak ise yeni teklifin üç aşamadan oluştuğunu belirtti. Buna göre ilk aşamada İsrailli sivil esirlere karşılık 900 Filistinlinin serbest bırakılması ve yerinden edilenler Gazze’nin kuzeyine “uluslararası kuruluşların kurduğu kamplara” olmak şartıyla dönecek. Kaynak, ikinci aşamada, tüm İsrailli esirlerin ve üzerinde anlaşılan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını kaydetti. Teklifin Hamas'ın taleplerini karşılamadığını belirten Hamas yetkililerinden Mahmud Merdavi, açık ve net bir şekilde “ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekliliğini görmezden geldiğini” ifade etti.

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‘HUKUKA UYGUN SİLAH SATTIK’

Almanya, Nikaragua tarafından aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan ve "Gazze'ye yönelik saldırılarında İsrail'e silah sağlayarak 'İsrail'in Gazze'deki soykırımını' desteklediği" yönündeki suçlamaları reddetti. Davanın ikinci duruşmasında savunmasını yapan Alman heyeti, İsrail'e silah ihracatının “uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu” savundu.