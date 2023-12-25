İsrail saldırılarında ölen BM personeli sayısı 142’ye yükseldi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen BM personeli sayısının 142’ye yükseldiğini açıkladı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı da her geçen gün artıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen BM personeli sayısının 142’ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı da her geçen gün artıyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde ölen BM personeli sayısının 142’ye yükseldiği bildirilerek, “Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için imkansızı başarıyor. Çoğu aileleriyle birlikte Gazze'de öldürülen 142 UNRWA personelinin yasını tutuyoruz” denildi.

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinlinin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Saldırılardan kaçan on binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentinde yemek bulmak giderek zorlaşıyor.

SAVAŞTA SON DURUM

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı.

İsrail basını ise 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu.