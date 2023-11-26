İsrail, Şam Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenledi

Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Şam Uluslararası Havalimanı ile başkent yakınlarındaki birçok noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Şam Uluslararası Havalimanı ile başkent yakınlarındaki birçok noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısı düzenledi. Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Şam Uluslararası Havalimanı ile başkent yakınlarındaki birçok noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Haberlerde Şam Uluslararası Havalimanı’na ait pistin vurulduğu ifade edilerek, uçakların Lazkiye ve Halep'e yönlendirildiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını aktardı. İsrail tarafı saldırılara ilişkin açıklama yapmazken, saldırılarda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.