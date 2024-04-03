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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, eylülde seçim çağrısında bulundu

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, eylül ayında İsrail’de seçim yapılması çağrısında bulundu.

Dünya
  • 03.04.2024 21:12
  • Giriş: 03.04.2024 21:12
  • Güncelleme: 03.04.2024 21:15
Kaynak: İHA
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, eylülde seçim çağrısında bulundu
FOTOĞRAF: İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik erken seçim çağrıları devam ederken, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, eylül ayında seçim yapılması çağrısında bulundu.

Gantz, "Eylül ayında, yani savaştan yaklaşık bir yıl sonra yapılacak seçimlerin tarihi üzerinde anlaşmaya varmalıyız. Böyle bir tarih belirlemek askeri çabalarımızı sürdürmemizi sağlarken İsrail vatandaşlarına da bize olan güvenlerini tazeleyeceğimizin sinyalini verecektir” dedi.
Gantz, konuyu geçtiğimiz haftalarda Netanyahu ile görüştüğünü ve görüşmeye devam etmeyi planladığını söyledi. 

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