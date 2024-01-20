İsrail Savaş Kabinesi’nde çatlak: Oğlu öldürülen Bakan’dan Netanyahu’ya sert sözler!

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisonkot, Başbakan Netanyahu'nun Gazze konusunda "halka hayal satmaya" çalıştığını söyleyerek, “Rehineleri yakın vadede bir anlaşma olmadan canlı olarak geri getirmek mümkün değil” dedi. Eisonkot, Netanyahu’nun doğruları söylemediğini belirtti.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iddiasının aksine esirlerin kurtarılmasının ve Hamas'a karşı kesin zaferin mümkün olmadığını ve şu anda tek yolun anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.

Oğlu geçen ay Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sırasında öldürülen Eisenkot, “Kanal 12" televizyonunda yaptığı konuşmada, Netanyahu'yu eleştirdi.

Netanyahu'nun Hamas'a karşı "mutlak zafer" vaatlerine işaret eden Eisenkot, "Mutlak yenilgiden bahseden kişi gerçeği söylemiyor" dedi.

Eisenkot, "Bu yüzden hikaye anlatmamalıyız. Bugün Gazze Şeridi'nde durum savaşın hedeflerine henüz ulaşılamadığı gerçeğidir" ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUKTAN KURTULAMAZ”

İsrail Başbakanı'nın mevcut durumla ilgili halka doğruyu söyleyip söylemediği sorusuna "hayır" yanıtını veren Eisenkot, şimdiye kadar Netanyahu'nun 7 Ekim'deki başarısızlıklarının doğrudan sorumluluğunu üstlenmeyi reddettiğini belirtti.

Eisenkot, askeri ve istihbari alandaki başarısızlıkların da Netanyahu'yu sorumluluktan kurtaramayacağını söyledi.

Netanyahu'nun esirler konusunda da "halka hayal satmaya çalıştığını" söyleyen Eisenkot, "Rehineleri yakın vadede bir anlaşma olmadan canlı olarak geri getirmek mümkün değil" dedi.

“SEÇİME GİDİLMELİ” DEMİŞTİ

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Eisenkot, 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'nin üyelerinden biri.

Eisenkot, "halkın güvenini yeniden kazanmak için" gelecek aylarda seçime gidilmesi gerektiğini söylemişti.

Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası döneme hazırlık için diğer İsrailli liderlerle görüşmeler yaptığına dair haberler ABD medyasında yer bulmuştu.