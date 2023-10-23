İsrail Savunma Bakanı: "Gazze'ye dönük kara harekatı aylarca sürebilir"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini belirtti.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısında yaptı.

Galant'ın burada, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.