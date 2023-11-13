İsrail Savunma Bakanı'ndan "esirlerin kurtarılması için anlaşma yapılabileceği" sinyali

İsrail Savunma Bakanı Galant, her ne şekilde olursa olsun esirleri kurtarmaya kararlı olduklarını, bunun ise anlaşma ya da operasyon yoluyla olabileceğini dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest kalması için "anlaşma yapabileceklerini" belirtti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Galant, esir aileleriyle bir araya geldi.

"Bu savaşta, emniyet teşkilatı sadece iki şeyle ilgileniyor: Hamas'ın yenilmesi ve esirlerin geri dönüşü" diyen Galant, her ne şekilde olursa olsun esirleri kurtarmaya kararlı olduklarını, bunun ise anlaşma ya da operasyon yoluyla olabileceğini dile getirdi.

Hamas'ı uzun yıllardır tanıdığını ve ancak üzerinde askeri baskı kurarak onunla mücadele edebileceklerini bildiğini kaydeden Galant, "Savaş için bir takvimimiz yok. Esirler serbest bırakılıncaya kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galant bu açıklamasıyla, ilk defa Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapma olasılığından bahsetmiş oldu.